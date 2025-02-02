Основатель крупнейшей ЧВК в США выступил за каперские лицензии

Каперские свидетельства позволят ЧВК работать в «мертвой зоне», где не действуют правительственные бюрократические аппараты, зато действуют мексиканские наркокартели, заявил Эрик Принс, ветеран армии США и основатель Unplugged Technologies 1 февраля в интервью Breitbart News.
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