Основатель крупнейшей ЧВК в США выступил за каперские лицензии

Каперские свидетельства позволят ЧВК работать в «мертвой зоне», где не действуют правительственные бюрократические аппараты, зато действуют мексиканские наркокартели, заявил Эрик Принс, ветеран армии США и основатель Unplugged Technologies 1 февраля в интервью Breitbart News.