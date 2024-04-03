Сумма выявленных Счетной палатой Тульской области нарушений за год составила 1,9 миллиарда рублей

Несмотря на общее сокращение количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой Тульской области, в 2023 году выявлено 1301 финансовое нарушение, что на 70,5% больше, чем в 2022 году.
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