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Сумма выявленных Счетной палатой Тульской области нарушений за год составила 1,9 миллиарда рублей

Сумма выявленных Счетной палатой Тульской области нарушений за год составила 1,9 миллиарда рублей

Несмотря на общее сокращение количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой Тульской области, в 2023 году выявлено 1301 финансовое нарушение, что на 70,5% больше, чем в 2022 году.

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