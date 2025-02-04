Муниципальные думы поддержали идею объединения Лабытнанги и Приуральского района ЯНАО

В Приуральском районе ЯНАО и городе Лабытнанги решили вопрос с объединением муниципалитетов. Местные депутаты проголосовали за проведение муниципальной реформы — ранее в населенных пунктах провели общественные слушания.
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