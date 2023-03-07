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Создатель документального фильма о Джобсе сообщил о съемках картины про Маска

Создатель документального фильма о Джобсе сообщил о съемках картины про Маска

Американский режиссер Алекс Гибни планирует снять документальный фильм о миллиардере Илоне Маске. Картина «подробно и без прикрас» расскажет о жизни и характере генерального директора компании SpaceX и социальной сети Twitter, передал портал Deadline.

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