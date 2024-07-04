Дзюдо для детей. Развивающие упражнения для детского дзюдо в борьбе лёжа. Тренировочные задания.

Дзюдо для детей. Развивающие упражнения для детского дзюдо в борьбе лёжа. Тренировочные задания.

Данные задания по мнению голландских тренеров могут помочь легче осваивать технику борьбы лёжа. Эти задания состоят из серии захватов, переворотов, смены одного положения на другое, простых уходов из опасных положений и приёмов борьбы лёжа.

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