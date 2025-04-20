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Мода и Шоу-бизнес

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Алсу встала на защиту напавшей на возлюбленного Александры Дроздовой

Алсу встала на защиту напавшей на возлюбленного Александры Дроздовой

Певица уверена, что артистку спровоцировали На прошлой неделе актерское сообщество потрясло страшное происшествие — между артистами Ильей Делем и Александрой Дроздовой завязался бытовой конфликт, закончившийся поножовщиной.

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