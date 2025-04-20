Алсу встала на защиту напавшей на возлюбленного Александры Дроздовой

Певица уверена, что артистку спровоцировали На прошлой неделе актерское сообщество потрясло страшное происшествие — между артистами Ильей Делем и Александрой Дроздовой завязался бытовой конфликт, закончившийся поножовщиной.
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