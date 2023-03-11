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Майкл Портер: «Я поставил сверху через Коллинза. Он налетел на меня со спины»

Форвард «Денвера» Майкл Портер поделился видением конфликтного эпизода с участием центрового «Сан-Антонио» Зака Коллинза, по итогам которого оба игрока были удалены.

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