Reuters: в ООН сократили программы по поддержке украинских беженцев

www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приостановило три программы поддержки беженцев на Украине после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов, сообщает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии