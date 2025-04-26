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Reuters: в ООН сократили программы по поддержке украинских беженцев

Reuters: в ООН сократили программы по поддержке украинских беженцев

www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приостановило три программы поддержки беженцев на Украине после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов, сообщает агентство Reuters.

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