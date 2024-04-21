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Бойцам ВС России, находившимся в машине с "Волнорезом", удалось укрыться от FPV-дронов

Бойцам ВС России, находившимся в машине с "Волнорезом", удалось укрыться от FPV-дронов

Система "Волнорез", установленная в машине бойцов ВС РФ, спасла солдат от дронов-камикадзе ВСУ.Внедорожник с группой русских бойцов, оснащённый комплексом РЭБ "Волнорез", ушёл от ударов дронов-камикадзе украинской армии.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Срочно надо налаживать массовый выпуск и оснащение ими нашей техники в прифронтовой зоне.
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7 час.

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