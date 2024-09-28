Радиостанция Судного дня УВБ-76: загадочные сигналы и шифровки продолжают озадачивать мир Ольга ВайленкоИстория радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка», продолжается, вызывая множество теорий и предположений среди любителей радиоприемников и исследователей военных сигналов.
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