Time: ВСУ запускают свои беспилотники в РФ с секретных баз

По данным журнала Time, ссылающегося на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина, Киев создает свои БПЛА на засекреченных базах, откуда потом запускает беспилотники в сторону городов на территории Российской Федерации без каких-либо испытаний.
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