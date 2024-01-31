Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    почему до сих пор не отменили эту "отрыжку болонской системы"????Депутат Миронов: ...
  • андрей картаев
    и кто то из них вретЗеленский заявил,...
  • Владимир Иванов
    Хорошо,если это не ФЕЙК!!РФ достигла 100 п...

Time: ВСУ запускают свои беспилотники в РФ с секретных баз

Time: ВСУ запускают свои беспилотники в РФ с секретных баз

По данным журнала Time, ссылающегося на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина, Киев создает свои БПЛА на засекреченных базах, откуда потом запускает беспилотники в сторону городов на территории Российской Федерации без каких-либо испытаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх