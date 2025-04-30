В Севастополе поймали сторонника украинских нацистов

Мужчину, поддерживающего ВСУ, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба МВД города 30 апреля. Сообщается, что злоумышленник публиковал высказывания в поддержку украинских боевиков и дискредитировал российскую армию.
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