Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Лес — это не парк аттракционов. Встреча с хищником там — вопрос времени, а не случайности. Большинство людей в такой панике делают главную ошибку: пытаются убежать или смотрят зверю прямо в глаза.
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