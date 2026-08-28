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Мировое обозрение

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Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Биолог назвал универсальное правило при встрече с любым хищником в лесу

Лес — это не парк аттракционов. Встреча с хищником там — вопрос времени, а не случайности. Большинство людей в такой панике делают главную ошибку: пытаются убежать или смотрят зверю прямо в глаза.

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