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Царьград

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Мособлдума предоставила школьникам Подмосковья 10 тысяч на форму

Мособлдума предоставила школьникам Подмосковья 10 тысяч на форму

В Подмосковье многодетным семьям и детям участников СВО предоставляются льготы: 10 тысяч рублей на школьную форму, подарочные наборы первоклассникам, бесплатное питание и скидки на проезд.

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