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Татар-информ

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Двоих казанцев задержали за заключение фиктивных трудовых договоров с мигрантами

Двоих казанцев задержали за заключение фиктивных трудовых договоров с мигрантами

Двое жителей Казани были задержаны за заключение поддельных трудовых договоров с мигрантами. Как сообщили «Татар-информу» в УФСБ по РТ, помогая иностранцам в фиктивном трудоустройстве, казанцы содействовали нелегальной миграции.

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