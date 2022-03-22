Водители ЮВО в горах Абхазии проходят курсы по экстремальному вождению военной техники

В ходе теоретических занятий, водители военной техники соединения закрепят знания правил дорожного движения, изучат требования безопасности, особенности управления и эксплуатации автомобилей и боевой техники.
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