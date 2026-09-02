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Новости Тамбова

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ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино

ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино

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