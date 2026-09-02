ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино

Фото: нейросети Читайте также: В Котовске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины Учредителя и бывшего директора «Автодор-Тамбов» будут судить за неуплату 64 миллионов рублей налогов Жителя Моршанска обязали выплатить 465 тысяч рублей за ущерб Цне Воздушную цель уничтожили днём 2 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым