ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино

Фото: нейросети Читайте также: В Котовске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины Учредителя и бывшего директора «Автодор-Тамбов» будут судить за неуплату 64 миллионов рублей налогов Жителя Моршанска обязали выплатить 465 тысяч рублей за ущерб Цне Воздушную цель уничтожили днём 2 сентября.