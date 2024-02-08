Звезда «Склифосовского» Мария Куликова рассказала о втором сыне

5 февраля на телеканале «Россия» стартовал 11-й сезон «Склифосовского». В связи с этим Мария Куликова, исполнительница одной из главных ролей, поделилась подробностями о сериале и рассказала о своей личной жизни.
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