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Звезда «Склифосовского» Мария Куликова рассказала о втором сыне

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова рассказала о втором сыне

5 февраля на телеканале «Россия» стартовал 11-й сезон «Склифосовского». В связи с этим Мария Куликова, исполнительница одной из главных ролей, поделилась подробностями о сериале и рассказала о своей личной жизни.

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