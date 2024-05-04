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Роман Савосин: «Малинин способен на многое. Если он прыгнет пятерной, я уже не удивлюсь»

– Давай пару слов скажем о мировом фигурном катании. Как тебе Илья Малинин? – А что тут сказать?. Это фантастика, это классно! Много лет назад я не мог представить, что фигурное катание выйдет на такой уровень.

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