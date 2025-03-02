Приложение Protector «Uber для оружия» позволяет вам нанимать вооруженных телохранителей, как в Uber, — но нужно ли это кому-нибудь?

В видеоролике на TikTok, набравшем более 3 миллионов просмотров, женщина в пушистом пальто с максималистским узором сидит на заднем сиденье роскошного внедорожника, припаркованного посреди улицы Нью-Йорка.
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