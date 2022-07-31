Дриусси лидирует в гонке бомбардиров МЛС. У экс-форварда «Зенита» 12 голов в 16 играх

Форвард «Остина» Себастьян Дриусси забил гол в матче МЛС со «Спортинг Канзас Сити» (2:0). Теперь на счету 26-летнего аргентинца 12 мячей в 16 играх текущего сезона, и он делит лидерство в гонке бомбардиров с нападающим «Далласа» Хесусом Феррейрой.
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