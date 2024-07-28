Российскому фрегату "Штандарт" помогли жители испанского острова Иль-Аруса

Фрегат "Штандарт", которому запретили заходить в европейские порты из-за антироссийских санкций, введенных в конце июня, получил необходимые запасы пресной воды и продовольствия от жителей испанского острова Иль-Аруса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии