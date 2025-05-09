Актер Эмир Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы для участия в Параде Победы. На трибунах Красной площади сегодня также были замечены Стивен Сигал и оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун, снявший «Лицо со шрамом».
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