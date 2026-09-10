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Ломоносов и Державин исчезли из программы русских школ Литвы

Мини­стер­ство обра­зо­ва­ния, нау­ки и спор­та Лит­вы исклю­чи­ло из учеб­ных про­грамм для рус­ских школ про­из­ве­де­ния Миха­и­ла Ломо­но­со­ва и Гав­ри­и­ла Дер­жа­ви­на.

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