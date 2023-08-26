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Усачева будет работать тренером в школе Сотниковой

Усачева будет работать тренером в школе Сотниковой

Стало известно, где начнет тренерскую деятельность 17-летняя фигуристка Дарья Усачева. Школа олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой опубликовала в соцсетях информацию, что Усачева начнет работать у них с детьми 2014-2017 годов рождения.

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