Усачева будет работать тренером в школе Сотниковой

Стало известно, где начнет тренерскую деятельность 17-летняя фигуристка Дарья Усачева. Школа олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой опубликовала в соцсетях информацию, что Усачева начнет работать у них с детьми 2014-2017 годов рождения.