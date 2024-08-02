Во Владивостоке раскрыта деятельность разбойной преступной группировки

Во Владивостоке завершено расследование в отношении банды Агарагиба Алиева. Разбойная группировка фигурирует не менее чем в пяти эпизодах преступлений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.