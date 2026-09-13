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Мы соседи по планете

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«Я же мать, он же ребенок!»: 20 родителей, за поступки которых вам станет стыдно

«Я же мать, он же ребенок!»: 20 родителей, за поступки которых вам станет стыдно

Бесспорно, дети — цветы жизни, которые нужно любить и оберегать. Но некоторые родители в своем стремлении потакать всем прихотям ребенка иногда доходят до абсурда.

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