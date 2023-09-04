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Санкции не помогли

Санкции не помогли

Казалось бы – что могло пойти не так? Однако вместо выгоды от санкций на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Парадные реляции на фоне снижения уровня жизни россиян. Умудрились даже снизить уже выплачиваемые пенсии на фоне роста цен. Это так называемая &quot;индексация&quot;. Это не упаднические настроения. Понятно, что война с мировым фашизмом требует от россиян больших затрат. И это можно понять и всецело оказать содействие. Но для чего понижать пенсионные выплаты, объясняя это невнятными бормотаниями. Мы ведь не идиоты, в отличие от чиновников.
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6 час.
Валерий Фоменков
Хороший урожай сельхозпродукции в России - это прекрасно и замечательно! Но вот маленький вопрос - а кто в очередной раз пожнёт прибыль? Снова российские барыги?
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6 час.

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