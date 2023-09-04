Санкции не помогли

Валерий Фоменков

Парадные реляции на фоне снижения уровня жизни россиян. Умудрились даже снизить уже выплачиваемые пенсии на фоне роста цен. Это так называемая "индексация". Это не упаднические настроения. Понятно, что война с мировым фашизмом требует от россиян больших затрат. И это можно понять и всецело оказать содействие. Но для чего понижать пенсионные выплаты, объясняя это невнятными бормотаниями. Мы ведь не идиоты, в отличие от чиновников.