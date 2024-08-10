5 современных мультфильмов о науке, которые непременно нужно показать детям

Научные мультфильмы — не только отличный способ развлечь детей, но и открыть перед ними волшебный мир науки Такие мультфильмы способны пробудить любопытство, вдохновить на эксперименты и побудить задавать вопросы о нашем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии