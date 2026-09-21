Писатель Эдвард Радзинский признался, что не будет отмечать 90-летний юбилей

Писатель и драматург Эдвард Радзинский признался «Газете.Ru», что не планирует отмечать свой юбилей. 29 сентября Радзинскому исполнится 90 лет.
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