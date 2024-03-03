Москва реализует поручения президента РФ в области цифровизации услуг для населения

Москва реализует поручения президента в сфере цифровизации услуг для населения Москва активно расширяет систему цифровых услуг для граждан, которая станет частью нацпроекта «Экономика данных», анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию.
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