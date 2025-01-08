Халява закончилась: дилеры Kaiyi перестали «сливать» машины с огромными скидками

Ранее в ходе разговора с официальными представителями брендов Kaiyi и SWM, чьи автомобили сегодня собираются на мощностях калининградского завода «Автотор», нам рассказали о том, за сколько реально купить машины калининградской сборки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)