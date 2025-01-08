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5koleso.ru

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Халява закончилась: дилеры Kaiyi перестали «сливать» машины с огромными скидками

Халява закончилась: дилеры Kaiyi перестали «сливать» машины с огромными скидками

Ранее в ходе разговора с официальными представителями брендов Kaiyi и SWM, чьи автомобили сегодня собираются на мощностях калининградского завода «Автотор», нам рассказали о том, за сколько реально купить машины калининградской сборки.

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