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3 минуты в день: упражнение на координацию, которое заставит ваш мозг работать быстрее (видео)

3 минуты в день: упражнение на координацию, которое заставит ваш мозг работать быстрее (видео)

По словам нейрофизиологов, почти 40% клеток нашего мозга так или иначе связаны с движением. Эта связь может быть очевидной: некоторые клетки напрямую посылают сигналы к мотонейронам ствола или спинного мозга, вызывая сокращения определенных мышечных волокон или мышц.

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