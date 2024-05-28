3 минуты в день: упражнение на координацию, которое заставит ваш мозг работать быстрее (видео)

По словам нейрофизиологов, почти 40% клеток нашего мозга так или иначе связаны с движением. Эта связь может быть очевидной: некоторые клетки напрямую посылают сигналы к мотонейронам ствола или спинного мозга, вызывая сокращения определенных мышечных волокон или мышц.