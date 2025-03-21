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Как Александр Можайский создал первый в мире прототип самолета

Как Александр Можайский создал первый в мире прототип самолета

200 лет назад родился человек, открывший дорогу в небо.Модель самолета Можайского. фото: wikipedia.comРоссию недруги очень часто называют отсталой страной, а между тем именно россияне первыми создали вещи, которые изменили человечество.

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