Царьград В Сети распространяется пророчество афонского старца Стефана Карульского. Он считал, что русским недолго осталось жить спокойно, приходит время беречь свои дома.
"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дьячина
уже сочиняются пророчества..надоели..про россию мы давно знаем..и не придумки..а остальные пусть сами о своём думают..
Ответить
42 мин.
лина любимцева
Беженцы будут строить дома для себя? ЭТИ ХАЛЯВЩИКИ?!! Они свое не защищают и не отстаивают, а то на чужбине будут "строить"? Ага... Когда РАК за горою свистнет...
Ответить
16 мин.
лл
лина любимцева
Вон вчера по телику показывали движущиеся камни. Сказали, что эти камни тоже "мыслящие"...
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии