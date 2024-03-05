"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается

уже сочиняются пророчества..надоели..про россию мы давно знаем..и не придумки..а остальные пусть сами о своём думают..

лина любимцева

Беженцы будут строить дома для себя? ЭТИ ХАЛЯВЩИКИ?!! Они свое не защищают и не отстаивают, а то на чужбине будут "строить"? Ага... Когда РАК за горою свистнет...