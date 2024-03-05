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  • лина любимцева
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    уже сочиняются пророчества..надоели..про россию мы давно знаем..и не придумки..а остальные пусть сами о своём думают.."Русским недолго ...

"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается

"Русским недолго осталось": Запугивание через пророчества продолжается

Царьград В Сети распространяется пророчество афонского старца Стефана Карульского. Он считал, что русским недолго осталось жить спокойно, приходит время беречь свои дома.

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Комментарии
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Галина Дьячина
уже сочиняются пророчества..надоели..про россию мы давно знаем..и не придумки..а остальные пусть сами о своём думают..
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42 мин.
лина любимцева
Беженцы будут строить дома для себя? ЭТИ ХАЛЯВЩИКИ?!! Они свое не защищают и не отстаивают, а то на чужбине будут &quot;строить&quot;? Ага... Когда РАК за горою свистнет...
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16 мин.
лл
лина любимцева
Вон вчера по телику показывали движущиеся камни. Сказали, что эти камни тоже &quot;мыслящие&quot;...
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15 мин.

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