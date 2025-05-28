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Бывшего дагестанского депутата, организовавшего банду, перевели в колонию на Ямале

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, приговоренного к 16 годам, перевели в ИК-8 Лабытнанги («Белый медведь») Ямало-Ненецкого автономного округа, он пытался оспорить это решение в суде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

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