Купер не думал о замене Василевского: «Это лучший вратарь в мире. Даже если бы я так решил, он бы не ушел со льда»

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Тренер «Тампы» заявил, что не думал о замене Андрея Василевского в матче с «Колорадо». Во втором матче финала Кубка Стэнли «Лайтнинг» уступили «Эвеланш» (0:7, 0-2).