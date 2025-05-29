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ВК Пресс

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Ночной ужас в Ставрополе! Смертельный «хлопок» унес две жизни у подъезда

Ночной ужас в Ставрополе! Смертельный «хлопок» унес две жизни у подъезда

По данным SHOT, происшествие случилось поздно вечером в 204-м квартале города, на улице Чехова. Очевидцы рассказали, что мужчина взорвал гранату прямо во дворе, в результате чего случайные прохожие получили осколочные ранения.

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