Ночной ужас в Ставрополе! Смертельный «хлопок» унес две жизни у подъезда

По данным SHOT, происшествие случилось поздно вечером в 204-м квартале города, на улице Чехова. Очевидцы рассказали, что мужчина взорвал гранату прямо во дворе, в результате чего случайные прохожие получили осколочные ранения.
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