Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании убийства женщины и ребенка в городе Балахне Нижегородской области

Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Балахны, подозреваемого в убийстве своей супруги и малолетней дочери по признакам преступления, предусмотренного пп.
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