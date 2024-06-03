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Свежие комментарии

  • Сергей Ников
    Оказывается Нах...- направление и в немецком языке.Приехали в Россию...
  • Татьяна Рыбакова
    ВВП вам не стыдно за Белгород и погибших мирных жителей? Вам поверили и что?"НАМ НУЖЕН ХАРЬКО...
  • Nik
    Вот, результат, когда  первое промывание мозгов, какого то умниках, засело даже в образованных людях! В вас, к примеру!Это не министр, э...

Приехали в Россию - идите работать и уважайте жителей страны, которая вас приютила. Осторожно, в видео нецензурная брань 18+

Приехали в Россию - идите работать и уважайте жителей страны, которая вас приютила. Осторожно, в видео нецензурная брань 18+

Ночное письмо из Шереметьево Это короткое сообщение пришло на мой телефон около 3-х часов утра две недели назад.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не понятно, почему эта Валерия Браца до сих пор смердит в России? Отправить ее обратно, откуда сбежала, с бессрочным запретом на вьезд в Россию.
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1 час.
Сергей Кептицин
&quot;... ох, правильно их жестко фильтруют в Шереметьево - 73% ..&quot; Как-то знаем, что тыщи чурок с удовольствием тащут в Россию. А уж хохлов ещё больше притащут, я про ментов разных.
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50 мин.
Сергей Ников
Оказывается Нах...- направление и в немецком языке.
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7 мин.

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