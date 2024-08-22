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Царьград

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Роскачество обнаружило в интернет-магазинах больше 400 БАД с наркотиками

Роскачество обнаружило в интернет-магазинах больше 400 БАД с наркотиками

Запрещенные к распространению вещества содержались в таблетках, находящихся в свободной продаже.В интернет-магазинах в свободном доступе продавались биодобавки, которые содержат запрещенные в России вещества, в том числе наркотики.

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