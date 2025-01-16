Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Они правы,он гнусный лжец и лицемер.Одно то что мир Израилю вообще прзволяет нападать и убиватт арабов подло.США так ...Двух журналистов ...
  • Eduard
    Правильно,член НАТО это "нож в спину" через пару лет.Украину и без НАТО они вооружили дальше некуда!Странные новости ...
  • Eduard
    Аляску мы хотя юы продали,а вот Прибалтику....подарили хуторянам.Мы её купили,а Ленин и Ельцин просто так подарил.Теп...Странные новости ...

ООН назвала соглашение Израиля с ХАМАС надеждой для пострадавших от конфликта

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал Совет Безопасности всемирной организации «настаивать на сохранении режима прекращения огня», предусмотренного соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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