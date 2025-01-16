ООН назвала соглашение Израиля с ХАМАС надеждой для пострадавших от конфликта

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал Совет Безопасности всемирной организации «настаивать на сохранении режима прекращения огня», предусмотренного соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
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