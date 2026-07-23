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Парламентская газета

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На 84% выросла финансовая поддержка экономики в России с 2021 года

На 84% выросла финансовая поддержка экономики в России с 2021 года

На 84,7% выросла поддержка экономики в России с 2021 года. Такую статистику в четверг, 23 июля, в ходе итогового отчета о работе в восьмом созыве привел председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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