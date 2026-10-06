Израильское Налоговое управление выявило уклонение на 60 млн шекелей при продаже акций

В Израиле разгорелся новый скандал вокруг налоговой дисциплины: 6 октября 2026 года в Рош-ха-Аине был задержан известный бухгалтер Шломо Цедкия по подозрению в сокрытии дохода клиента на сумму около … .
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