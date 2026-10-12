Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спасет ли Россия Трампа от рекордных цен на топливо. Разбор 

Спасет ли Россия Трампа от рекордных цен на топливо. Разбор 

США открыли рынок для российского дизеля после рекордного роста цен Главное в материале: Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок.

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