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«Детройт» не считает Джейлена Дюрена игроком уровня максимального контракта

Ситуация с центровым « Детройта » Джейленом Дюреном может стать самым жестким контрактным противостоянием этого лета.

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