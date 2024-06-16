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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балахнин о российских игроках европейского уровня: «Кроме Головина, никто не занимает важные роли в топ-чемпионатах. Кто перерос РПЛ – назвать трудно»

«Сейчас очень трудно выбирать тех футболистов, кто по своему уровню уже перерос чемпионата России, потому что у нас нет того самого мерила, которое бы это определяло, речь про континентальные турниры и еврокубки.

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