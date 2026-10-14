Решение Москвы предоставить бывшему президенту Сирии Башару Асаду политическое убежище незыблемо, и в Дамаске это понимают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сброс мин, пожары...
- Гагаузия выбирает...
- Хотели убить дрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым