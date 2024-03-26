Политолог спрогнозировал, в каких странах могут произойти теракты: Армения не единственная

Владимир Скачко полагает, что после атаки на "Крокус" теракты следует ждать в КНР и ВенгрииУкраинский политолог Владимир Скачко не исключил, что теракты также могут коснуться страны, поддерживающие Россию.
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