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Милей отказался от переноса посольства Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим

Милей отказался от переноса посольства Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Президент Аргентины Хавьер Милей остановил перенос посольства страны в Израиле в Иерусалим из-за протеста оппозиционных партий, сообщает 30 марта израильский портал Maco.

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