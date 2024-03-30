Милей отказался от переноса посольства Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Президент Аргентины Хавьер Милей остановил перенос посольства страны в Израиле в Иерусалим из-за протеста оппозиционных партий, сообщает 30 марта израильский портал Maco.
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